Betere inspectie van het riool

LEIDEN - Zo’n 100.000 kilometer rioolpijp ligt er in de Nederlandse bodem. Een lek ergens in een pijp zorgt voor grote overlast. Maar het vinden van een defect in die 100.000 kilometer is lastig en het in de gaten houden ervan erg kostbaar.

Door de redactie - 24-1-2017, 9:29 (Update 24-1-2017, 9:29)

Onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft willen daar verandering in brengen door data in verschillende sensors te combineren.

Iedere rioolpijp wordt nu gemiddeld een keer in de tien jaar geïnspecteerd. Dat gebeurt met video en handmatige controle. De Leidse en Delftse wetenschappers willen de inspectie van de riolering gaan automatiseren. Specifieke defecten zullen daardoor sneller gevonden worden en de metingen zullen preciezer zijn dan de handmatige controle nu.