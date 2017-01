Onderzoek Anne Petterson: natievorming hield ook het volk bezig

Foto Rijksmuseum De Herengracht en de Gasthuismolensteeg in Amsterdam werden net als veel andere straten versierd ter gelegenheid van Prinsessedag.

LEIDEN - Nationalisme en natievorming in de negentiende eeuw waren zaken waar vooral de elite zich mee bezig hield. Tenminste, dat dachten de historici tot nu toe. Het gewone volk was echter ook geïnteresseerd in de wereld om zich heen. Dat blijkt uit onderzoek van Anne Petterson. De historica promoveerde dinsdag.

De gewone burger was eind negentiende eeuw weldegelijk geïnteresseerd in de grote wereld om zich heen

,,Je zou denken dat gewone mensen wel wat anders aan hun hoofd hadden. Ze moesten zorgen dat er elke avond eten op de plank kwam. Maar ondanks de dagelijkse sores hadden ze wel degelijk belangstelling voor het grotere geheel in Nederland en de natievorming’’, zegt Petterson.

Kranten en brieven

In haar onderzoek heeft ze zich gericht op het volk van Amsterdam. Petterson bestudeerde kranten, brieven aan het gemeentebestuur, politierapporten en foto’s en film uit de negentiende eeuw. ,,Mijn onderzoek betrof Amsterdam, maar het zal voor Leiden, Den Haag en Groningen niet anders geweest zijn. Vaderlandsliefde was groot.’’

Vooral de populaire Oranjes speelden daar een grote rol in. Niet vanuit nationalistische motieven, zoals bij de elite het geval was, maar om andere redenen. Winstbejag, het imago van de straat of gewoon een verzetje.

Prinsessedag

Petterson: ,,Prinsessedag (dat voor het eerst in 1885 gevierd werd ter ere van de vijfde verjaardag van Wilhelmina, red.) leek een beetje op Koningsdag nu. Het feest bood mensen afleiding van hun dagelijkse sores. Er werden allerlei prullaria verkocht, dus mensen konden er geld aan verdienen. En door de straat te versieren, werkte men aan het beeld dat van een straat of buurt bestond.’’ Ook was de organisatie van een evenement een manier om politieke inspraak te krijgen.

Petterson ontdekte dat het koningshuis eind negentiende eeuw de aanleiding vormde voor de eerste voorzichtige samenwerking tussen volk en elite. Zo schreven mensen brieven aan het stadsbestuur dat een bezoek van de koning aan de hoofdstad organiseerde met de vraag of Willem hun straat kon bezoeken. De straten werden versierd en zo ontstond het idee om voortaan een wedstrijd uit te schrijven voor de mooist versierde straat.

Ook lag het initiatief voor de Gouden Koets als geschenk bij de inhuldiging van Wilhelmina in 1898 bij de bewoners van de Willemstraat in de Jordaan. ,,Zij zochten contact met de notabelen van de stad, omdat ze zo’n duur geschenk zelf natuurlijk nooit konden betalen’’, zegt Petterson.

Arbeiders vergaderden met notabelen over de koets en Petterson vond correspondentie tussen de voorzitter van het arbeiderscomité en de persoonlijk secretaris van Wilhemina. ,,Het is een voorbeeld van het begin van de emancipatie van de arbeiders eind negentiende eeuw’’, zegt Petterson.

Elite leert van volk

Tot nu toe werd altijd gedacht dat het volk vooral van de elite leerde. ,,Dat kennen we uit de literatuur. Maar andersom was ook het geval’’, vertelt de historica. Zo was het Nederlandse volk in die tijd heel begaan met de Boeren tijdens de Boerenoorlogen in Zuid-Afrika. Dat waren vaak afstammelingen van Nederlandse kolonisten. ,,Er was een gigantische massahysterie. Dat is bijna niet voor te stellen. Mensen zamelden geld in voor de broeders in Afrika en sommigen wilden zelfs gaan vechten. De notabelen schrokken van de emotie van het volk. Totdat ze door kregen dat ze die emotie konden kanaliseren en er gebruik van maken. Je ziet de eerste vormen van wat we nu crowd control noemen.’’

Mensenmassa

Het bezoek van de Zuid-Afrikaanse president Kruger in 1900 bracht bijvoorbeeld een gigantische mensenmassa op de been. ,,Dat was iets nieuws. Twintig jaar eerder waren de autoriteiten daar angstig voor geweest. Men was bang voor onrust en revolutie en vond het maar gevaarlijk als zoveel mensen tegelijk de straat op gingen. In 1900 had de elite geleerd hoe ze die massa in goede banen moesten leiden. Niet door de mensen te onderdrukken maar door te sturen en het enthousiasme te kanaliseren.’’

Europa

Petterson vindt dat de situatie van het volk aan het einde van de negentiende eeuw enigszins lijkt op die van nu. Toen werd de natie gevormd en moesten de mensen leren zich verbonden te voelen met het grote Nederland. ,,Nu moeten wij leren hoe we ons verhouden tot Europa’’, zegt ze. ,,Er kan een conflict tussen die verschillende identiteiten ontstaan.’’

Het Amsterdamse volk had echter geen moeite met het aannemen van de Nederlandse identiteit naast de Amsterdamse. Zij hadden onder andere het populaire koningshuis als symbool van die nieuwe identiteit. Dat is het grote verschil met Europa nu. ,,Europa is nauwelijks zichtbaar in ons dagelijks leven. Er zijn maar heel weinig mogelijkheden om je met Europa te identificeren.’’

Van het onderzoek van Petterson is ook een handelseditie verschenen, Eigenwijs Vaderland.

Anne Petterson, Eigenwijs Vaderland, ISBN 9789035143745, prijs 29,99.