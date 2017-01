Uijlenbroek naar Belastingdienst

LEIDEN - Jaap Uijlenbroek is benoemd tot directeur-generaal van de Belastingdienst. Uijlenbroek is bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector bij de Universiteit Leiden.

Hij is momenteel de hoogste baas bij het Rijksvastgoedbedrijf en heeft een lange staat van dienst als ambtenaar, onder andere als algemeen directeur van de Arbeidsinspectie.