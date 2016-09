Politiek eist grip op innovatiegeld onderwijs

LEIDEN - 300.000 Duizend euro voor innovaties in het Leidse onderwijs en het veld mag zelf weten hoe ze dat gaan besteden. Wethouder Paul Dirkse (Onderwijs) is er namelijk van overtuigd dat innovaties zich niet laten afdwingen. Die ontstaan spontaan en komen voort uit ,,creatieve energie”.

Daaromn ligt er al een tijdje een plan klaar voor een flinke zak geld waar het Leidse onderwijsveld mooie dingen mee mag doen. De vraag of die gelden, zonder doel behalve innovatie zelf, dan wel efficiënt worden ingezet, is lastig te beantwoorden. Innovatie laat zich namelijk ook bijzonder moeilijk monitoren. Tenminste, Dirkse heeft geen idee hoe dat dan precies zou moeten. Doe dus maar niet, is de strekking van zijn pleidooi.

Die vrijheid en blijheid van Dirkse is even schrikken voor de Leidse partijen die juist met een duidelijk wensenlijstje het debat over onderwijsinnovaties waren ingegaan. Hun wens: een duidelijk ingekaderd en gemonitord pot met geld. En liefst besteed aan een aantal prangende problemen in het Leidse onderwijs, zoals het tegengaan van segregatie (zwarte scholen), de aansluiting tussen school en arbeidsmarkt, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, les aan kinderen van vluchtelingen en het opheffen van onderwijsachterstanden.

Prima ideeën, reageerde de wethouder, waar ook al geld voor is. Daarom wil wil hij zich er niet op vastleggen. Wat als een school wilde inzetten op digitalisering? Dan kon daar met deze duidelijke thema’s vanuit de gemeenteraad geen geld heen. Met een vrij te besteden zak geld zou dat wel mogelijk zijn. ,,Daar moet u ook eens goed over nadenken.”

En dat deed de gemeenteraad dan ook. En na wat geschuif en overleg kwam er een duidelijke wens: duidelijker kaders, een duidelijker focus en monitoren van de effecten. Het voorstel ging van tafel en Dirkse moet terug naar de tekentafel. De drie ton vrij te besteden gemeenschapsgeld wordt in een nieuw jasje gegoten - een die niet alleen het veld en de wethouder, maar ook de gemeenteraad beter past.