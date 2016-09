Ergernis bij debat eigen bijdrage hulp huishouden

LEIDEN - Een optie waar de gemeenteraad wel voor mag kiezen, maar die juridisch eigenlijk niet kan en miljoenen aan extra gelden die niet naar een kwetsbare doelgroep gaan, maar terechtkomen in de algemene reserves. De eigen bijdrage voor hulp in het huishouden leidt tot onduidelijkheid en vooral ergernis in de Leidse politiek

Door LD Politiek Live - 2-9-2016, 15:18 (Update 2-9-2016, 15:18)

Wethouder Roos van Gelderen (Zorg) legt na een jaar uitvoeren de gemeenteraad in een evaluatie drie opties voor om de eigen bijdrage nog eens opnieuw te bepalen, volgens afspraak met de gemeenteraad.

De eerste optie is de huidige regeling: wie een inkomen heeft tot 120 procent van het sociale minimum, hoeft niets voor de hulp te betalen. Alles daarboven kost 12 euro per uur. In de tweede optie worden de kosten per uur verlaagd naar 10 euro. In de derde optie betalen Leidenaren met een inkomen tot 140 procent van het sociale minimum nog maar 6 euro per uur.

Die laatste optie is bijzonder aantrekkelijk voor met name progressieve partijen in de raad. Uit onderzoek van de wethouder blijkt namelijk dat de inkomensgroep tot 140 procent van het sociale minimum nauwelijks met de huidige eigen bijdrage van 12 euro per uur uitkomen. Zij weigeren vanwege de kosten dan ook hulp en lopen vast in hun leven.

Die groep bestaat uit 1,5 procent van alle mensen die hulp krijgen. Dat vonden PvdA, ChristenUnie, GroenLinks zeer onwenselijk en pleitte voor extra geld. Dat is er ook: door streng begroten houdt Van Gelderen bijna 5,5 miljoen euro over dat nu terugstroomt naar de algemene reserves.

Maar Van Gelderen is geen voorstander van de optie en na lang soebatten bleek ook waarom: de optie is juridisch niet mogelijk. Tot grote verbazing van de gemeenteraad. Want waarom stond deze optie dan wel in de stukken? Voor het progressieve smaldeel in de raad is in ieder geval duidelijk dat de kwetsbare groep met een inkomen tussen de 120 en 140 procent van het sociale minimum moet worden gecompenseerd. De eigen bijdrage staat aanstaande donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering opnieuw op de politieke agenda.