ROC: gemeenteraad kijkt liever vooruit

LEIDEN - De gemeenteraad is kritisch over de financiering van de nieuwbouwplannen van het ROC Leiden. Maar verder dan lessen trekken willen partijen niet gaan. Behalve het CDA - die wenst een onderzoek van de raad zelf, maar kreeg dat niet.

Door LD Politiek Live - 8-9-2016, 22:13 (Update 8-9-2016, 22:46)

,,Er is tegen de klippen op gelobbyd voor geld. Niet alleen door professionals, maar ook door de burgemeester”, beet Jeffrey van Haaster (D66) de Henri Lenferink toe. Doordat de lobbybrieven pas vorige week boven tafel kwamen ,,is op zijn minst de schijn gewekt dat hier informatie is achtergehouden. Dat vraagt om een verklaring van dit college.”

Dit nooit meer

Het tekende de sfeer van een stevig debat over het ROC Leiden-debacle waarin elke partij wel iets te verwijten viel. Dus doken zij steevast op de enige partij die vanaf het begin de poot stijf hield en tegen stemde: het CDA. Hun gewenste raadsonderzoek stuitte op de nodige bezwaren. Want waarom was de partij in het college gaan zitten dat de gebouwen neerzette? En wat levert zo’n raadsonderzoek nu precies meer op? Anders gezegd: de politiek is haar eigen falen beu en wil vooral vooruit kijken en lessen leren. Dit nooit meer. Al maakten sommige partijen een uitzondering voor de lobby van Lenferink.

Glazen bol

Antoine Theeuwen (SP) wees op de actievere houding van de gemeente Leiden bij de financiering van de plannen. Hoe zijn anders de lobbybrieven van de burgemeester Lenferink te verklaren? ,,Er zijn geen garanties dat het nooit meer fout gaat - we hebben geen glazen bol”, vatte Frederik Zevenbergen (VVD) de affaire samen. Maar een lobbyende burgemeester stuitte niet op liberale bezwaren.

De houding van de raad stoorde Zevenbergen wel: ,,Wij hebben steken laten vallen en moeten lessen leren." Rald Schalkwijk (PvdA) stelde dat daar niks verwijtbaars in stond, maar baalde ervan ,,dat het gebouw de studenten in een bijrol plaatsten”. Alle coalitiepartijen proefden elkaars verantwoordelijkheid, maar stookten het vuurtje niet onnodig op.

Schouders

De oppositie was kritischer: over zichzelf en het stadsbestuur. Natuurlijk is ook Yvonne van Delft (GroenLinks) nieuwsgierig wat er is gebeurd, maar een raadsonderzoek zoals het CDA wens is een te zwaar middel: ,,Ik moet denken aan de kleren van de keizer en daar hadden we allemaal een aandeel in.”

Dat nuanceerde Mart Keuning (ChristenUnie) voor alle partijen: ,,De verantwoordelijkheid voor dit debacle rust niet geheel op de schouders van het stadsbestuur noch op dat van de gemeenteraad”. Die lag bij het College van Bestuur van de school. De actieve lobby van de burgemeester schiep wat hem betreft wel een verantwoordelijkheid voor de financiële onderbouwing van de plannen. ,,Meelobbyen is meebesluiten.”