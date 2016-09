Politiek wil af van dertig euro 'kraakbelasting'

LEIDEN - Het bedrag (dertig euro) voor het afvoeren van grofvuil wordt zeer waarschijnlijk in december al weer afgeschaft. Na de SP denkt ook coalitiegenoot PvdA dat Leidenaren het bedrag liever op zak houden en daarom hun grofvuil op straat dumpen.

Door LD Politiek Live - 16-9-2016, 13:38 (Update 16-9-2016, 13:38)

Zo slinkt de meerderheid die in februari dit jaar de ‘kraakbelasting’ nog invoerde. Wethouder Paul Laudy (Beheer) kondigde donderdag in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid een nieuw pakket maatregelen af om de straten schoon te houden. Hij is ,,ontevreden” over de gang van zaken.

Gedrag

Zo gaat er een extra team ook grofvuil in het weekend ophalen. Verder kunnen Leidenaren op twintig plekken in de stad een ambtenaar verwachten die hen op hun gedrag aanspreekt. En daarmee verschuift het dossier langzaam ook richting burgemeester Henri Lenferink. VVD-raadslid Dorien Verbree betoogde dat vuilnis niet alleen een kwestie van opvegen en opruimen is, maar ook te maken heeft met gedrag en dus een handhavingsprobleem is. En daarvoor is Lenferink verantwoordelijk. Verbree wil het liefst ambtenaren naast de bakken, desnoods camera’s op containers gericht.

Minder overtuigend

Het (zwerf)vuil is een zeer zichtbare doorn in het oog van de liberale fractie. De partij hamert op de individuele verantwoordelijkheid voor een hele, schone en veilige stad. Maar die verantwoordelijkheid nemen veel inwoners niet. Het vuilnisdossier leidt wekelijks tot foto’s van overgestroomde vuilnisbakken op sociale media, steeds meer klachten van Leidenaren over hun stadsgenoten en politieke kritiek op VVD-wethouder Laudy. Hij rekent voor meer Leidenaren de milieustraat bezoeken en zijn teams vaker meer vuil ophalen. Maar dat pleidooi overtuigt steeds minder raadsleden die zich openlijker ergeren aan de rommel in het straatbeeld en aan de ‘kraakbelasting’ die daar volgens heb debet aan is.

Praten met burgers

Lenferink raadde overigens posten bij containers af. Hij merkte wel op dat het lange tijd niet boterde tussen handhaving en beheer. Iedereen zat in zijn eigen schuttersputje en wees al snel naar de ander: actie werd niet ondernomen. De communicatie tussen beide afdelingen, stelde Lenferink, is echter sterk verbeterd. Ook wil de burgemeester meer informatie over illegale vuildumpingen bij burgers halen. Zij weten volgens Lenferink heel goed wat er speelt en delen die kennis graag.