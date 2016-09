Leiden wil fairtrade gemeente worden

LEIDEN - De gemeente gaat onderzoeken of en hoe Leiden volgend jaar een fairtrade gemeente kan worden. Het verzoek daartoe is van Cecil van den Hout, inwoonster van Leiden. Het burgerinitiatief kan rekenen op brede steun in de gemeenteraad.

Door LD Politiek Live - 16-9-2016, 13:39 (Update 16-9-2016, 13:39)

Van den Hout kwam op het idee tijdens een rijles. Aangekomen in Warmond bleek die gemeente al wel een fairtrade gemeente te zijn, Leiden nog niet. Dus toog zij aan het werk. Ze sloot zich aan bij de landelijke organisatie Fairtrade Gemeente, richtte een werkgroep op en diende het initiatiefvoorstel in. En dat wordt door bijna alle partijen toegejuicht - zowel de partijen in de raad als verantwoordelijk wethouder Paul Dirkse. Hij zal het initiatief nauwgezet volgen om volgend jaar met een definitief voorstel te komen van om Leiden een faitrade gemeente te maken.