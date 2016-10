Vangkooi voor duiven 'had niet mogen gebeuren'

LEIDEN - Het is geen beleid om vangkooien voor duiven te plaatsen. Dat een ambtenaar niet alleen het advies, maar ook een kooi aan een ondernemer in de binnenstad gaf, ,,had niet mogen gebeuren”.

Door LD Politiek Live - 5-10-2016, 11:20 (Update 5-10-2016, 11:20)

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoorden op vragen van Dick de Vos (Partij voor de Dieren). De Vos stelde de vragen naar aanleiding van een vangkooi bij een ondernemer in de Leidse binnenstad. Wie de kooi heeft neergezet en waar die precies stond, wil de PvdD niet zeggen.

Welwillendheid

De ondernemer had veel last van duiven en wendde zich tot de gemeente voor advies. ,,In zijn welwillendheid om de ondernemer zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft de medewerker vervolgens een al jaren niet gebruikte vangkooi ter beschikking gesteld”, reconstrueerde het college.

Niet stimuleren

Het is overigens niet verboden om met vangkooien de duivenoverlast te bestrijden. Het college wil deze manier van overlastbestrijding echter niet ,,stimuleren en faciliteren”. De kooi is inmiddels weggehaald. Om herhaling te voorkomen, zijn de teugels binnen het ambtelijk apparaat verder aangetrokken en de werkinstructies aangescherpt. Het college onderzoekt of de ondernemer in zijn strijd met de duiven met roosters kan worden geholpen.

Havik

De Vos wees het college in zijn vragen op andere, diervriendelijker methoden om duiven te verjagen. ,,Bijvoorbeeld door de omgeving waarin overlast wordt ervaren, aantrekkelijker te maken voor natuurlijke predatoren (in het geval van de duif bijvoorbeeld de slechtvalk, sperwer of havik).”

Geen effect

Uit onderzoek, in samenwerking met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) blijkt die methode nauwelijks effect te hebben, schrijft het college. Net als de speciale strips: ,,Duiven zoeken dan een ander plekje vlakbij waar ze wel kunnen zitten.” Maar vertrekken doen ze niet.