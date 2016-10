PvdA: geen extra geld voor Lakenhal

LEIDEN - Als het aan fractie van de PvdA ligt, komt er geen extra geld voor de verbouwing van museum De Lakenhal. Gijs Holla (fractieleider) heeft moeite de rekensommen van wethouder Strijk (Cultuur) te geloven: ,,Hoe kunnen ze er na drie jaar studie dertig procent naast zitten om dat vervolgens in drie maanden te repareren?”, vraagt fractieleider Gijs Holla zich hardop af.

Door LD Politiek Live - 5-10-2016, 14:59 (Update 5-10-2016, 15:14)

Strijk verzocht de raad vlak voor de zomer een extra injectie van 3,2 miljoen om de verbouwing van het museum toch mogelijk te kunnen maken. Toen bleek er een flink gat te zitten tussen de wensen van het museum en de offertes van diverse aannemers. Er moest of geld bij of een heel ander plan worden gerealiseerd. De PvdA kiest voor het laatste - een heel ander plan. Ze willen dat donderdag bespreken in de commissie Werk en Middelen.

Kleppen op

Holla's plan behelst een extra onderzoek voor de raad - een second opinion. De gemeenteraad staat volgens Holla buiten spel en door de ,,opgelegde" tijdsdruk ,,met onze rug tegen de muur". Hij wil de hele renovatie nog eens doorgerekend zien. ,,We zijn tien jaar geleden met kleppen op achter de wensdroom van het ROC gelopen, ik wil voorkomen dat we de kleppen weer opzetten, maar nu bij De Lakenhal.” Dat nooit meer, zegt Holla.

Wensen

Om de PvdA mee te krijgen, zal Strijk ook de kantoren in de nieuwbouw moeten schrappen. ,,Dat scheelt een hoop geld”, aldus Holla. ,,Het museum is in veertig jaar nog geen dag dicht geweest omdat ambtenaren op verschillende plekken werkten.” En daarmee keert coalitiepartij PvdA zich tegen de wens van coalitiegenoten D66, SP en VVD: zij stemmen keurig in met de wensen van Strijk.

Ideale positie

,,Holla zit dan ook in een ideale positie”, reageert GroenLinks-raadslid Ashley North. Volgens North is Holla al ruim een jaar tegen een plan dat de PvdA-fractieleider erg lelijk vindt. Tegelijkertijd houdt hij de uitbreiding van het museum niet tegen. Zijn partij stemt in met de wensen van Strijk. ,,We hebben decennia niet geïnvesteerd." En daar sluit Susannah Herman (D66) zich bij aan: ,,De esthetische kwaliteit is geen doorslaggevend oordeel. Ik vind dat Holla daar nu wel heel dicht naar toe redeneert." Wat mooi of lelijk is, stelt Herman, is niet aan een raadslid.

Geen zalen

Herman wil niet op het debat vooruitlopen, maar stelt wel dat schrappen van de nieuwbouw direct gevolg heeft voor de expositieruimte: ,,Geen kantoren, geen zalen.” En daar is een meerderheid in de gemeenteraad het nooit mee eens, verwacht zij. En dus krijgt Strijk donderdag zijn gewenste miljoenen en Holla de mogelijkheid zich nog een keer tegen de plannen uit te spreken.