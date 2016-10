Coalitie Leiderdorp klapt

LEIDEN - Verstoorde persoonlijke verhoudingen, een verziekte sfeer waarbij het debat ,,over het randje ging” en het schenden van vertrouwelijkheid heeft een voortijdig einde gemaakt aan de coalitie in Leiderdorp.

Door LD Politiek Live - 10-10-2016, 22:20 (Update 10-10-2016, 22:26)

Nog tijdens de mededelingen zette D66 de zaak op scherp: ,,Wordt het praten of breken?”, wilde fractieleidster Corine Hamer van coalitiegenoten VVD en CDA weten. Die vraag had D66 eerder deze week ook al aan Ino Cooijmans (VVD) en Mirjam van der Stelt (CDA) gesteld, maar daarop geen antwoord gekregen. En ook tijdens de gemeenteraad stelden beide coalitiegenoten een antwoord uit.

Spanning

VVD en CDA wilden dit vorige week dinsdag van Hamer (D66) af. Hamer stelde daarom voor om de coalitie te redden door dan allemaal af te treden: dus ook Cooijmans (VVD) en Van der Stelt (CDA). Die ‘uitgestoken’ hand werd volgens Hamer echter ‘geweigerd’. Dus stelde Hamer tijdens de raadsvergadering maandag de zaak op scherp. VVD en CDA voerden de spanning echter op: ze schorsten twee keer langdurig om vervolgens de coalitie op te blazen.

Uitgezogen

Namens het CDA verwoordde Cooijmans (VVD) dat door D66 de ,,energie uit deze coalitie werd gezogen”. De liberalen verweten de partij zich niet aan afspraken te hebben gehouden. ,,Dit is ongeneeslijk”, aldus Cooijmans. CDA en VVD misten leiderschap van de grootste collegepartij. ,,Politiek is niet alleen inhoud, maar ook relaties”, aldus Cooijmans. ,,Als je dat nalaat, dan krijg je niets meer voor elkaar.”

Nieuwe coalitie

Hamer hengelde tijdens de eerste schorsing al gekscherend naar steun voor een nieuwe coalitie bij PvdA en GroenLinks. Terwijl CDA en VVD in een van beide fractiekamers hun knopen telden, verzamelde het linker smaldeel van de Leiderdorpse raad zich halverwege de publieke tribune. Men was het over een ding roerend eens: de toon, aangeslagen in de forumdiscussie vorige week dinsdag, kon echt niet. Bij een eventuele nieuwe formatie zou volgens de partijen de onderlinge sfeer, debat- en bestuurscultuur belangrijke onderwerpen moeten zijn.

Breekt

En toen barstte de bom: want wie brak nu met welke coalitie? Stapte VVD en CDA er nu uit of verliet D66 de coalitie? Cooijmans (VVD) zegde het vertrouwen in D66 op, brak met de coalitie en wilde snel opnieuw formeren. De VVD wilde de wethouder van D66 sparen: het ging de liberalen om de samenwerking in de gemeenteraad, niet in het college.