CDA vindt dekking voor Korte Vlietpark

LEIDEN - Zelden vinden politici in een begroting of afrekening zomaar een leuk bedrag. Als het er al in staat, zou je immers verwachten dat alle fracties er direct op duiken. Niet dus. Alleen Roeland Storm (CDA) had in de stukken over de omgevingskwaliteit een meevaller van 224 duizend euro teruggevonden.

Door LD Politiek Live - 26-10-2016, 13:33 (Update 26-10-2016, 13:33)

Zelfs wethouder Paul Laudy (Stedelijk Beheer) geloofde het raadslid in eerste instantie niet, maar moest uiteindelijk toegeven dat Storm ‘technisch’ gelijk had. Storm wist ook direct een bestemming: de aanleg van een park langs de Korte Vliet. Dat is nu nog een groene strook, straks duurzaam verbonden met het Hooghkamerpark. Het is een plan dat het CDA voor de zomer al lanceerde.

De 224 duizend euro komt uit een meegevallen tegenvaller. Vorig jaar bleek dat Leiden wel werk had verricht, maar dat niet in rekening had gebdracht. Er was nooit een factuur verstuurd. Laudy vroeg de gemeenteraad toen eenmalig 424 duizend euro om de niet-betaalde rekeningen dan maar uit eigen zak te betalen. Nu blijken rekeningen toch te worden betaald: voor ruim 200 duizend euro. Dus heeft Laudy 224 duizend euro ‘over’. Een meevaller dus die Storm graag in het park wil steken.

Een raadsmeerderheid en de wethouder waren daar overigens niet zomaar voor te vangen. Laudy heeft de strook langs de Korte Vliet al voor een grote opknapbeurt op de agenda staan. Dat hoeft met slim schuiven niets te kosten. D66 en PvdA zagen weinig in een nieuw ambitieus plan, de SP vond het een aantrekkelijk idee, de ChristenUnie vond het een groot bedrag om in een motie te vatten.

Luister ook naar de podcast