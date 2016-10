Digitaal parkeren voor oppas en mantelzorgers goedkoper

LEIDEN - Komt u oppassen of mantelzorgen? Dan mag u met een speciale kaart uw auto nu nog gratis parkeren. Als Leiden digitaal parkeren heeft ingevoerd, gaat dat niet meer. De parkeerkosten kunnen dan fors in de papieren lopen. De gemeenteraad wil dat oppas- of mantelzorgparkeren goedkoper worden.

Door LD Politiek Live - 26-10-2016, 13:36 (Update 26-10-2016, 13:36)

Oppas of mantelzorger hebben weliswaar recht op twee bundels van 100 uur voor een gereduceerd tarief van 50 euro. Maar als de tweede bundel op is, moeten oppas en mantelzorger de volle mep betalen. Ongewenst, stelde Dorien Verbree (VVD). Tot grote vreugde en verbazing van Roeland Storm (CDA).

Verbree (VVD) gaf dinsdag in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid ruiterlijk toe dat haar fractie de rekensom niet eerder had gemaakt. Zij pleitte daarom voor verruiming van de gereduceerde bundels. Wat was ertegen om die niet op twee keer honderd, maar twee keer tweehonderd of mogelijk zelfs vierhonderd uur te zetten?

Het maximum dat wethouder Robert Strijk (parkeren) nu hanteert, is volgens Verbree na dertien weken op. Twee dagen per week voltijds parkeren leek haar - en een raadsmeerderheid - een veel realistischer maximum.

Dat voorstel kon rekenen op instemming van met name Roeland Storm (CDA). De christen-democraten zijn uitgesproken tegenstanders van het parkeerbeleid. Strom had eerder dit jaar al vragen gesteld over de gevolgen van de (digitale) tarieven voor oppas en mantelzorgers. Toen zat er geen ‘beweging’ in de coalitie, merkte hij op. Nu wel.

Belangrijker: die beweging zit er ook bij wethouder Strijk. Hij ziet geen bezwaren om het maximum aantal uren voor oppas en mantelzorgers te verhogen. De financiële consequenties rekent hij nog wel door, de technische gevolgen zijn volgens Strijk te overzien.