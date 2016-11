Geen vuurwerk meer in Leidse parken

LEIDEN - Een meerderheid van de gemeenteraad wil een vuurwerkverbod in de Leidse parken. Daarmee is een diep gekoesterde wens van de Partij voor de Dieren werkelijkheid geworden. De partij pleit al vanaf 2010 voor een uitgebreider verbod. Partijen willen ook één centrale vuurwerkshow en Oud en Nieuwfeest, een wens van de ChristenUnie.

Door LD Politiek Live - 18-11-2016, 11:13 (Update 18-11-2016, 12:01)

Vorig jaar was het al verboden om op acht locaties vuurwerk af te steken: Polderpark Cronesteyn, de Leidse Hout, Park Merenwijk, Stevenspark, Park Kweeklust, Park Hooghkamer, Park Bos van Bosman en de omgeving van het Streek-Dierentehuis Leiden Stevenshage. Daar kunnen nu eenvoudig het Ankerpark, het Katoenpark en het Noorderpark en andere duidelijk afgescheiden parken bijkomen.

Verbod in het centrum

Burgemeester Lenferink, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, stelt wel twee eisen aan de uitbreiding: de plekken moeten duidelijk afgescheiden zijn van omliggende woonwijken en helder te communiceren zijn aan Leidenaren. Lenferink hintte ook op een vuurwerkverbod vanwege brandgevaar in de cultuur-historische binnenstad. Daarover wordt in andere steden al gediscussieerd.

Geen vuurwerk bij ziekenhuizen

Een verbod bij verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, rond huisvesting voor gehandicapten en scholen is lastiger te realiseren. Deze gebouwen liggen vaak midden in een woonwijk waardoor het gebiedsverbod niet duidelijk is af te grenzen. Waar, stelde Lenferink de vraag, loopt dan precies de grens? Hij zegde wel toe met de directie van het Leids Universitair Centrum en het Alrijne ziekenhuis in overleg te gaan over hun wensen. Beide ziekenhuizen liggen verder van een woonwijk af.

Feestje

Een meerderheid van de gemeenteraad is ook voor één centrale vuurwerkshow en een Oud en Nieuwfeest, een diep gekoesterde wens van de ChristenUnie. Dat zou eventueel op de Lammermarkt kunnen plaatsvinden. Er heeft zich al een ondernemer gemeld, maar die kreeg de case niet rond. Een meerderheid van de gemeenteraad is bereid om daar geld voor vrij te maken voor de organisatie en handhaving en veiligheid.

Pijlen boven het hek

CDA en VVD willen de beurs niet voor zo’n feest trekken. Frederik Zevenbergen (VVD) wil geen belastinggeld de lucht in jagen, Roeland Storm (CDA) wil dat er veel strenger wordt gehandhaafd. Als de markt heil ziet in een feest, moet de gemeente dat wel faciliteren, maar niet financieren. Zevenbergen: ,,De eerste ondernemer die overigens kaartjes weet te verkopen voor een vuurwerkshow, moet ik nog wel tegenkomen. Over het algemeen gaan pijlen gaan hoger dan een hek.”

-