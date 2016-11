Politiek wil extra gesprek over verlengde tunnel Rijnlandroute

LEIDEN - De Leidse politiek wil meer informatie over de mogelijkheid de tunnel van de Rijnlandroute in de Oostvlietpolder met 560 meter te verlengen en veel dichter bij de A44 te laten uitmonden. Het alternatief van Tjeerd Bandringa en Rob van Engelenburg uit maart dit jaar staat daarmee weer op de politieke agenda.

Door LD Politiek Live - 18-11-2016, 12:08 (Update 18-11-2016, 12:08)

Een verlengde tunnel is volgens dit alternatief van Tjeerd Bandringa en Rob van Engelenburg 10 miljoen euro goedkoper dan alle Leidse wensen bij elkaar. De verlengde tunnel, 560 meter meer en int totaal 1,160 meter, kost 13 miljoen euro. Net zoveel als de tunnel bij Voorschoten. Met de verlengde tunnel aan de Rijnlandroute komt Leiden volgens de bewoners van de Stevenshof ook een belofte na: zij hoefden de route niet te horen, niet te zien en niet te ruiken.

Onmogelijk

Gedeputeerde Staten heeft altijd volgehouden dat een verlengde tunnel vanwege verkeerstechnische redenen niet mogelijk was. De snelheid op de A44 zou door de verlengde tunnel van 120 naar 80 kilometer per uur moeten worden teruggebracht. Dat stuitte in de provincie op een politiek veto. Maar volgens berekeningen van Bandringa en Engelenburg hoeft dat niet - een nieuw feit, merkte Roeland Storm (CDA) op.

Twee waarheden

Dorien Verbree (VVD) stelde dat er ,,nu een technische discussie ontstaat tussen de provincie en initiatiefnemers”. Zij wilde, met andere partijen, meer informatie van wethouder Robert Strijk (Bereikbaarheid). Maar Strijk gaat er niet over en heeft haast: de provincie wil 23 december weten welke wensenlijst Leiden gaat indienen. En hij waarschuwde ook voor te hooggespannen verwachtingen.

Ogen op de bal

De politiek, stelde Strijk, moet de ogen wel op de bal houden. De provincie besluit pas over de Leidse wensenlijst als er een aanbestedingsvoordeel van dertig procent is geboekt. ,,Als dat niet van tafel gaat, zijn dit allemaal theoretische discussies.” En ook als het voordeel is geboekt, is de politiek er nog niet. ,,Wij moeten de helft betalen.” En daarvoor is nog geen geld. Los van allerlei juridische en technische vragen over tunnelveiligheid die roet in het eten kunnen gooien. De gemeenteraad spreekt op 8 december inhoudelijk over de definitieve wensenlijst die dan naar de provincie wordt gestuurd.