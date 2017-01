Gijs van Dijk (PvdA) voor meer vaste contracten

LEIDEN - Het Nederlands electoraat is onzeker en angstig. Met die boodschap luidde Gijs van Dijk, nummer vijf op de landelijke lijst van de PvdA en voormalig vice-voorzitter van vakcentrale FNV, het nieuwe jaar voor de Leidse sociaal-democratie in en startte de campagne voor 15 maart 2017 voor de Tweede Kamer.

Door LD Politiek Live - 7-1-2017, 19:41 (Update 7-1-2017, 19:44)

Volgens de geboren en getogen Leidenaar is het zaak voor partij en leden om tijdens die campagne niet te somberen bij de peilingen, maar te vertrouwen in een goede afloop. ,,We gaan winnen!”, aldus Van Dijk. Zijn strijdplan voor een goede uitkomst op 15 maart: een einde aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Van Dijk las een brief voor aan Hans de Boer, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brief is een wat verlaat antwoord op een opmerking van De Boers uit 2014 over het vaste arbeidscontract: dat was alleen maar ‘schijnzekerheid’.

Onzekerheid

Van Dijk denkt echter verder: de flexibilisering op de arbeidsmarkt heeft volgens hem een direct politiek gevolg. De kiezers maken een ,,makkelijke maar begrijpelijke keuze voor rechts-populisme”. De PVV wakkert de angst en onzekerheid aan om er zo politieke munt uit te slaan. Gevolg: maatschappelijke en politieke onrust waar ook ondernemers een broertje dood aan hebben. Ziedaar het gedeelde belang. De opdracht is dan ook eenvoudig: de PvdA moet de flexibilisering stoppen om de rust onder het electoraat te herstellen.

Verhaal

,,Wij hebben daarvoor het verhaal”, aldus Van Dijk. En dat klopt. Maar Lodewijk Asschers Wet werk en zekerheid, drie jaar geleden nog aangekondigd als het einde van de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt, stuitte bij de invoering al op kritiek van de Raad van State, arbeidsrechtadvocaten en (niet lang na de invoering) bij MKB Nederland. En sinds de invoering is die kritiek alleen maar toegenomen.

Meer flexibele banen

Het aantal vaste contracten steeg, maar het aantal flexibele banen steeg harder. Ondernemers blijken geen vast personeel aan te nemen als ze het werk dat er is ook door anderen kunnen laten doen. Precies die mentaliteit, stelt Van Dijk tijdens de borrel zaterdag, moet veranderen en is nu dus speerpunt van zijn campagne. ,,Ondernemers profiteren ook van ons land, de mogelijkheden die zij hier krijgen, de scholing van mensen”, aldus Van Dijk. Dan mogen ze daar ook wel wat zekerheid voor teruggeven: dat is een kwestie van moraliteit. Zo niet, stelt Van Dijk, neemt de onzekerheid in heel de samenleving toe.

Mentaliteit

Gijs van Dijk werkte tot voor kort bij vakcentrale FNV. Hij zegt Hans de Boer ,,wel een beetje te kennen”. De Boer voelt zich volgens Van Dijk snel aangesproken op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. De vraag rijst echter wel of de VNO-NCW-man de aangewezen persoon is om de wensen van de PvdA in te willigen. Maatregelen en handhaving van regels om schijnconstructies op de arbeidsmarkt te voorkomen en zo personeel voor te weinig te veel te laten werken, ,,komen nog” belooft Van Dijk. Eerst maar eens die brief aan De Boer, dan volgt de overwinning op 15 maart.