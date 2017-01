Strijk wacht met werkzaamheden Charley Tooropweg

LEIDEN - De geplande werkzaamheden aan de Charley Tooropweg (Stevenshof) zijn voor minimaal een week uitgesteld. Wethouder Robert Strijk (Verkeer) wilde maandag al beginnen met de verbreding van de weg en de aanleg van een drempel om de snelheid uit het verkeer te halen. Maar na inspraak van bewoners en vragen van VVD heeft hij besloten daar voorlopig een week mee te wachten.

Door LD Politiek Live - 13-1-2017, 10:00 (Update 13-1-2017, 10:00)

Dorien Verbree (VVD) verbaasde zich over gemaakte keuzes van Strijk. Bewoners willen al twee jaar maatregelen om de weg veiliger te krijgen. Na een ongeluk in 2014 wensen zij bussen in een richting en drempels om het verkeer 30 kilometer per uur te laten rijden.

Breder

Maar Strijk heeft na advies van zijn ambtenaren besloten om bussen in twee richtingen te laten rijden, de weg te verbreden en een drempel voor 50 kilometer per uur aan te leggen. Dat is precies het tegenovergestelde van wat de bewoners willen.

Schade

De wethouder heeft daarvoor twee argumenten: bussen in een richting kost geld omdat Arriva de dienstregeling dan moet aanpassen. En: stadsbussen van Arriva zijn in verband met de toegankelijkheid steeds verder verlaagd. Een drempel voor 30 kilometer per uur is ,,per definitie” niet meer schadevrij te nemen, aldus Arriva. Als die drempel er wel komt, gaf Strijk de boodschap door, dan weet Arriva niet of de buslijnen nog wel door de Stevenshof kunnen rijden.

Uitstel

Dat antwoord verbaasde Verbree: waarom heeft de busmaatschappij geen bussen die over een drempel voor 30 kilometer per uur kunnen rijden? Betekende dit dat Arriva de inrichting van de weg nu bepaalde? Die vragen wilde zij parkeren, waardoor de planning van de werkzaamheden op de helling kwam te staan.

Bevoegd

Los van de vraag of de gemeenteraad over de exacte inrichting van een weg moet gaan, voegde Strijk daaraan toe. ,,Als de raad wil gaan over de aanleg van een plateau in en straat, vind ik dat een hele vreemde”, aldus een zichtbaar geïrriteerde wethouder. Want dat is toch echt een collegebevoegdheid. Toch besloot hij de werkzaamheden met minimaal een week uit te stellen en mogelijk wordt dat langer. GroenLinks overweegt het onderwerp pas definitief tijdens de vergadering van 26 januari af te handelen.