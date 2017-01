Kritiek op wens universiteit studentenhotel Bio Science Park

LEIDEN - Wie vanuit het buitenland een tijdje in Leiden komt studeren, heeft moeite met het vinden van onderdak. Dus wil Universiteit Leiden een studentenhotel op het Bio Science Park (BSP) starten. Enkele honderden kamers voor een tijdelijk verblijf in de Sleutelstad. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft principiële bezwaren en het Leidse hotelwezen is ook niet enthousiast.

Door LD Politiek Live - 13-1-2017, 11:00 (Update 13-1-2017, 11:01)

,,Waarom hebben we het steeds over huisvesting in een hotel, alsof dat normaal is?”, vraagt bestuurslid Desi Gielkens, bestuurslid van de LSVb aan de Leidse gemeentepolitiek. Haar bezwaar tegen de plannen voor een studentenhotel is evident: wie een hotelkamer huurt, heeft geen huurrechten en wie huurrechten heeft, woont niet in een hotel. Waarom accepteert Leiden dan een schimmige tussenvorm op haar BioScience Park?

Stokje voor steken

De LSVb is afgereisd naar Leiden om een stokje te steken voor een in hun ogen bijzonder wrange situatie. De bond signaleert een gierend tekort aan huisvesting voor met name internationale studenten. In zo’n markt met veel vraag en weinig aanbod komen consumenten vaak klem te zitten, vreest Gielkens. Lees maar de voorwaarden van de partij waarmee Leiden zaken wil doen voor een studentenhotel op het BSP: The Student Hotel.

Huurrechten hotelkamers

Wie voortijdig de hotelkamer wil verlaten, moet een boete betalen van 350 euro en de huur van de resterende tijd waarvoor de kamer is vergeven. Daar mag iemand anders overigens gebruik van maken. Wie overlast veroorzaakt, mag zonder pardon uit de kamer worden gezet. De kamers zijn niet beschermd tegen huisvredebreuk. Stuk voor stuk essentiële rechten van langverblijvende ‘huurders’. Want dat zijn de studenten in dit soort ‘hotels’, aldus Gielkens. Zij pleit voor meer huisvesting voor studenten - met huurrechten en huurbescherming.

Genoeg kamers

Volgens het Hoteloverleg, de verenigde hoteliers in Leiden en Oegstgeest, kan het studentenhotel er helemaal niet komen. De gemeenteraad heeft vorig jaar immers vastgesteld dat er tot 2020 nog 250 kamers bij mogen komen - en die zijn al vergeven, aldus voorzitter Frans Schohaus. Hij mist ook de urgentie voor kamers: die zijn er meer dan genoeg in Leiden. De politieke behandeling van het masterplan BSP met daarin het studentenhotel staat voor 2 februari op de agenda.