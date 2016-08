In de wolken op Schiphol door Daan Roosegaarde [video]

SCHIPHOL - Passagiers die in vertrekhal 3 aan hun reis beginnen, zijn vlak na de veiligheidscontrole al meteen met hun hoofd in de wolken.

Door Frans van den Berg - 26-8-2016, 13:23 (Update 26-8-2016, 13:38)

Kunstenaar Daan Roosegaarde maakte in opdracht van Schiphol een ruim honderd meter lang kunstwerk. De 3D-werk van wolken is in zijn soort het grootste ter wereld. Hoewel de wand slechts tien centimeter dik is, ervaart de kijker meters ruimte. Alsof je echt tussen de wolken zit.

Roosegaarde heeft in het werk zowel de moderne wolken verwerkt als de goudgele wolken zoals schilders als Ruysdael die op het doek zetten. ,,Beyond creëert te midden van het drukke Schiphol een plek van verwondering en identiteit; onze Nederlandse lucht en licht. Kijkend naar wolken gaan mensen weer dromen en hun eigen verhalen erin ontdekken'', legt Roosegaarde uit.