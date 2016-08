Solidariteitsactie met boerkini in Zandvoort gaat door

Foto EPA Een pro-broekini protest voor de Franse ambassade in Londen.

ZANDVOORT - Iedere vrouw moet van het zomerse weer kunnen genieten in kleding waarin zij zich prettig voelt. Een bikini, badpak, of een boerkini, vindt Devika Partiman. In navolging van andere solidariteitsacties in het buitenland organiseert zij zondag om 13 uur een actie op het strand van Zandvoort tegen het boerkiniverbod aan sommige Franse stranden.

Door Margot Klompmaker - 26-8-2016, 14:00 (Update 26-8-2016, 16:10)

De Franse Raad van State heeft een voorlopige streep gezet door het boerkiniverbod, maar toch vindt Devika dat er morgen een signaal moet worden afgegeven. ,,Je ziet welke kant de discussie opgaat en dat is echt niet wat wij willen.''

,,Ik vind het absurd dat vrouwen in het openbaar door politie-agenten worden gedwongen worden zich uit te kleden. Vrouwen mogen zelf bepalen wat ze dragen. We hebben zoiets als godsdienstvrijheid'', aldus Devika.

Zij roept iedereen op om naar het strand te komen in de kleding van zijn of haar keuze: in een legging met lange mouwen en een sjaal, boerkini, bikini, wetsuit, badpak, snuggie of olifantenpak. ,,Het boerkiniverbod is niet terecht. Waarom zou je wel naakt op het strand mogen liggen maar niet bedekt?’’

Wie mee wil protesteren kan zondag aansluiten om 13 uur bij strandtent Bruxelles aan Zee, Boulevard de Favauge 14 in Zandvoort. Devika zorgt voor een paar protestborden. ,,Je kunt ook een eigen bord meenemen. Misschien gaan we nog even de zee in. We zien het wel. Het gaat er vooral om duidelijk te maken dat wij het verbod belachelijk vinden.’’

