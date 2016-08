Onmenselijke straf voor een onmenselijke daad

Illustratie: Lars de Boer - larsdeboerillustraties.nl

„Als je zou weten hoe het precies gegaan is zou niemand hem meer vrijlaten.” Dat is de reden waarom Robin het verhaal van haar vermoorde vader wil vertellen. De dader, Edwin S., zit sinds 1994 levenslang vast, maar een rechter oordeelde onlangs dat hij mag ’resocialiseren’. Er is wetgeving in de maak die het mogelijk maakt vrij te komen. In afwachting daarvan wil hij wennen aan de moderne tijd. „Mijn vader heeft ook nooit een iPad gehad.”

Door Sam Trompert - 27-8-2016, 8:00 (Update 27-8-2016, 8:00)

November 1992. Edwin zit in...