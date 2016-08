SP en Reddingsbrigade willen weer schoolzwemmen

Taco van der Eb Deze kinderen kregen in juli in Noordwijk een cursus over stroming en gaan muizwemmen.

DEN HAAG - De SP wil dat alle leerlingen in Nederland weer gaan schoolzwemmen. De partij reageert daarmee op de noodkreet van de Reddingsbrigades over het gestegen aantal reddingen en gestegen aantal verdrinkingen.

Door Frans van den Berg - 30-8-2016, 10:46 (Update 30-8-2016, 10:46)

Het tropische zomerweer van afgelopen week bezorgde de vrijwilligers van Reddingsbrigade Nederland nog een drukke week. De brigades kwamen 2.152 keer in actie, waarvan 37 keer voor een redding uit een levensbedreigende situatie. De week ervoor werd maar 951 keer uitgerukt, maar dat was door een sterke aflandige wind wel in 54 gevallen voor een levensbedreigende situatie.

Daarmee kwam het totaal aantal reddingen in 2016 op 303, maar er zijn ook al twaalf dodelijk zwemongevallen. „Dat betekent dat zowel het gemiddeld aantal reddingen als het aantal dodelijke slachtoffers, ondanks een relatief matig zomerweer, dit jaar opnieuw verder stijgen”, constateert directeur Raymond van Mourik van de Reddingsbrigade Nederland.

De directeur wijst er opnieuw op dat de zwemvaardigheid van veel Nederlanders slecht is. „Steeds minder kinderen hebben hun zwemdiploma A, B en C. Pas dan ben je zwemvaardig. In 2015 was het percentage kinderen met een diploma C gedaald tot zo’n dertig procent. En als je weinig meer zwemt na het behalen van je diploma, verlies je snel een deel van je zwemvaardigheid en bouw je ook geen zwemconditie op. Zodra je dan met bijvoorbeeld stroming te maken krijgt, kan je snel in de problemen komen.”

De Noordwijkse burgemeester Jan Rijpstra bepleitte onlangs dat kennis van muien een onderdeel wordt van het diplomazwemmen. Het SP-Kamerlid Michiel van Nispen maakt zich vooral zorgen over het stijgende aantal kinderen dat geen of alleen het A-diploma heeft. Hij heeft daarover Kamervragen gesteld. „Nog maar vier op de tien scholen bieden schoolzwemmen aan. Gemeenten en scholen moeten samen plannen maken om het schoolzwemmen weer in te voeren. Wanneer dat niet lukt zou schoolzwemmen weer een verplicht vak moeten worden.”