Adempauze voor Schiphol

SCHIPHOL - De luchthaven Schiphol kijkt terug op een zeer drukke zomer. De groei van het aantal passagiers en vluchten was hoog. Maar de komende vier jaar is slechts geringe groei mogelijk.

Door Frans van den Berg - 3-9-2016, 7:54 (Update 3-9-2016, 7:56)

Met 480.000 vluchten zit Schiphol dit jaar namelijk bijna aan de grens. Niet aan wat mogelijk is, maar wat is afgesproken in het Aldersakkoord in 2008. Tussen bewoners, overheden en de luchtvaartsector is de deal gesloten dat Schiphol tot en met 2020 mag groeien naar 500.000 starts en landingen.

Aan die afspraak houdt Schiphol zich, zo laat directeur Jos Nijhuis in een interview met deze krant weten. Hij ontkent dat achter de schermen wordt gelobbyd om de grenzen tussentijds op te rekken. Vier jaar met geringe groei komt Nijhuis overigens niet slecht uit. De luchthaven barst momenteel uit haar voegen en tijdens de gedwongen adempauze kan Schiphol aanbouwen. Zo is een nieuwe pier pas in 2019 klaar en een nieuwe terminal in 2023. Ook Lelystad Airport kan pas in 2018 de eerste Boeings ontvangen.

2020

Net als de meerderheid van onze lezers, zo bleek gisteren uit een lezersonderzoek, wil Nijhuis de luchthaven na 2020 wel verder laten groeien. Onder de voorwaarde dat de geluidsoverlast afneemt is dat ook toegestaan. Wel wil hij dat vaker vier start- en landingsbanen tegelijkertijd worden gebruikt en dat plannen voor woningbouw worden afgestemd op nieuwe vliegroutes. Dit om te voorkomen dat bewoners achteraf gaan klagen over toestellen boven hun nieuwbouwwijk.