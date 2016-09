Schiphol: ’We houden ons aan afspraken’

foto DIRK HOL Schiphol directeur Jos Nijhuis.

In zijn kamer in het hoofdkantoor van de Schiphol Group gaat Nijhuis er eens goed voor zitten. Buiten zijn de vliegtuigen te zien die van de landingsbaan naar het platform taxiën.

Door Frans van den Berg - 3-9-2016, 7:58 (Update 3-9-2016, 7:58)

Vorige week maakte hij nog bekend dat de luchthaven in de eerste zes maanden bijna tien procent meer passagiers vervoerde en dat het aantal vluchten met bijna zes procent is gestegen. „We gaan dit jaar naar de 63 miljoen passagiers en 480.000 starts en landingen. Daarmee zitten we bijna aan het...