De storm waait wel over, hopen ouders IBS De Roos

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE Islamitische Basisschool De Roos kent stormachtige tijden.

ZAANDAM - Een vader (”geen Turk”) die zijn kinderen van basisschool De Roos in Zaandam komt halen heft zijn handen in de lucht. „Turkije is ver weg man!”, zegt hij met een vet Amsterdams accent. Terwijl hij doorloopt roept hij nog: „Mijn probleem is de brievenbus. Rekeningen.”

Door Sam Trompert - 2-9-2016, 17:20 (Update 2-9-2016, 17:24)

Het is een normaal tafereel, op een normale basisschool op een normale vrijdag: ouders halen hun kinderen van school en gaan naar huis. Een half uurtje daarvoor speelden de kinderen nog op het schoolplein, totdat de juf in haar handen klapte en de leerlingen zich in rijen opstelden om weer naar binnen te gaan.

En zo zien de ouders het graag: normaal. Enkele leerlingen antwoorden volmondig ’ja!’, op de vraag of ze een leuke dag hebben gehad op school.

Privéschool

Toch is er wat veranderd, sinds de zomervakantie. Ongeveer 150 leerlingen zijn door hun ouders van school gehaald. Zij willen niet bekend staan als aanhanger van Fethullah Gülen, de islamitische geestelijke waarmee De Roos, naar eigen zeggen onterecht, mee in verband wordt gebracht. Ook 9 personeelsleden stapten op. „Het is lekker rustig”, vindt Najat, die haar zoon komt ophalen. Ze is een Marokkaans- Nederlandse en laat het bij haar voornaam. „Het is bijna een privéschool”, zegt ze nuchter. Maar het blijft triest, vinden de ouders.

Vrijdag diende een kort geding voor de rechtbank in Haarlem. Het bestuur van basisschool De Roos wil dat enkele ouders ophouden met hun opruiende WhatsApp- en Facebookgroepen. Eerdere belasterende uitingen op sociale media moeten zij rectificeren, vindt de school.

Geen belangstelling

Op het schoolplein staan de meeste ouders achter het bestuur. „Die WhatsApp-groepjes slaan nergens op. Het zijn maar een paar ouders die echt een stevige mening hebben”, zegt een moeder met Turkse wortels. De meeste hebben geen belangstelling voor de Turkse politiek, niet voor Erdogan en niet voor Gülen. „Het is allemaal daar”, zegt een vader, terwijl hij een wegwerpend gebaar maakt.

De ouders die vrijdag deze krant te woord willen staan denken dat de storm wel weer overwaait. „Er is veel angst, veel sociale druk”, vertelt een moeder. „Dat ebt vanzelf weg. Dan komen de Turkse leerlingen wel weer terug.”

Terug op school

Heel voorzichtig lijkt het tij te keren. In elk geval één weggehaalde leerling is terug, meldt de conciërge van de school. „Dat meisje was aldoor aan het huilen op een andere school. Ze wilde weer terug. Dat kon. Ze is meteen weer opgenomen in de klas”, aldus een moeder.

„En anders zijn er genoeg Marokkaanse, of Somalische kinderen”, vult een vader in een geruit overhemd aan. „Het komt wel goed met De Roos.”