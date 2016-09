Overleg IBS De Roos en ouders geschorst

ZAANDAM - Het overleg tussen het bestuur van islamitische basisschool De Roos en enkele ouders heeft dinsdag nog niets concreets opgeleverd. Donderdag ontmoeten de partijen elkaar weer. „We hebben de hoop dat we er samen uitkomen”, meldt een woordvoerder van de gemeente Zaandam.

Door Sam Trompert - 6-9-2016, 20:21 (Update 6-9-2016, 20:21)

De school verwijt deze groep van vier moeders van leerlingen dat ze een ’hetze’ voeren tegen De Roos. In whatsapp- en facebookgroepen zouden ze andere ouders hebben opgeroepen hun kinderen van de school te halen. Zij brengen de school in verband met Fethullah Gülen, de islamitische geestelijke die volgens de Turkse premier Erdogan achter de mislukte staatsgreep zit van voor de zomer.

Volgens de laatste cijfers hebben de ouders van 151 leerlingen besloten hun kinderen van school te halen, op een leerlingenbestand van ongeveer 400. Ook zijn 9 personeelsleden van De Roos vertrokken. Zij willen voorkomen dat het imago van Gülen-sympathisant aan hen kleeft.

In een kort geding dat vrijdag voor de rechtbank in Haarlem diende eiste de school dat de ouders hun opmerkingen zouden intrekken. De betrokken ouders deden dat niet. De rechter stelde een bemiddelingspoging voor, waarmee beide partijen akkoord gingen. „Dit kan een symbool, een teken zijn voor 500.000 Turkse Nederlanders: dat je wél met elkaar in gesprek kunt”, zei advocaat Edjer Köse, die de whatsappende ouders bijstaat, daarover.

Burgemeester Geke Faber van Zaanstad treedt op als bemiddelaar. Gisteren is er ruim tweeënhalf uur gesproken, maar vooralsnog dus zonder resultaat. Faber wilde gisteren niet inhoudelijk ingaan op de gesprekken. Volgens een woordvoerder is dat niet in het belang van de onderhandelingen.

Ook islamitische basisschool De Witte Tulp, in Amsterdam, dreigt inmiddels met een rechtszaak, in een vergelijkbare kwestie. Ook daar zouden ouders andere ouders oproepen hun kinderen van school te halen. Als zij niet stoppen met het ’verspreiden van onjuistheden, smaad, laster en bedreigingen’ krijgen zij een claim van €45.000 aan hun broek, vertelt bestuurslid Tuncay Catak. Catak was voorheen directeur van De Roos.

De Witte Tulp zegt financiële schade te hebben geleden, als gevolg van de uitstroom van leerlingen. Van de 380 leerlingen zijn er 140 weg.