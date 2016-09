Poelenburg is van iedereen [video]

ZAANDAM - Welkom in Poelenburg: frontlinie van De Grote Beschavingsoorlog. Hier strijdt het fatsoen tegen het tuig van de richel, want ’zo kan het toch niet langer?’

Gewapend met een keiharde aanpak moet het gezag hier terrein veroveren op het legertje vloggers dat de wijk zou ’terroriseren’. Rebellenleider Ismail Ilgun voorop.

Grote woorden, maar zijn ze terecht? Op de vraag hoe het leven in Poelenburg eruit ziet volgt een verwarrend antwoord van een groepje dames in het Darwinpark. „Prachtig!”, zegt de een. „Eén grote ellende!”, zegt de ander. „Maar wij moeten er weer vandoor hoor, doei!” Twee van hen trappen de fiets aan. Een derde dame snelt verder met haar manklopende hondje. Niet iedereen voelt zich vrij om zich uit te spreken over de voorpaginabuurt van het moment.

Impressie van de wijk Poelenburg

Poelenburg lijkt redelijk vooraan te hebben gestaan toen de hangplekken werden uitgedeeld. De buurt is bezaaid met pleintjes, bankjes en speeltoestellen. Toch is er voor Ilgun en de zijnen ’geen plek’, zeiden ze aan tafel bij Jeroen Pauw. En daarom eisen ze de hele buurt maar op. Op YouTube althans.

Want de machtsovername door ’treitervloggers’ is in elk geval bij twee buurtbewoners niet doorgekomen. Over de stenen afscheiding van hun tuintje staat een tafeltje, zodat ze elk in eigen tuin toch samen kunnen zitten. Een tafel van broederschap: de een heeft Turkse wortels, de ander niet. „Ben je mal? Deze wijk is van iedereen!”, zegt de laatste. „We moeten het niet zo overdrijven, ik heb nooit ergens last van gehad. Terwijl ik om de dag bij de Vomar kom”, wijzend naar het hoofdkwartier van de hangjeugd.

Impressie van de wijk Poelenburg

Aandacht is de brandstof van de escalatie. Dat denkt Ali Acar (47) ook. „Dit vinden die jongens natuurlijk mooi.” Acar kent de wijk en zijn pappenheimers. Op zijn tiende kwam hij naar Nederland. Sindsdien is hij Poelenburger. „Ik ken hem al van toen ie zo was”, zegt Acar over vlogger Ismail Ilgun, terwijl hij zijn hand ter hoogte van het terrastafeltje houdt. „Een heel rustige jongen. Slim ook. Maar toen ik Ismail laatst op televisie zag schrok ik wel. Hij is veranderd.”

Tijdens een blikje energydrink relativeert hij. „Toen ik jong was hingen we ook. Bij de V&D, bij het zwembad of de bibliotheek. Ja, natuurlijk hadden mensen soms last van ons. Dat hoort erbij. Dat is niet typisch Poelenburg, dat heb je in elke wijk.” Hij baalt van de negatieve publiciteit. Hij zegt een paar keer dat hij zich heel veilig voelt in Poelenburg, ook - juist - om vier uur ’s nachts.

Live in Poelenburg

Op weg naar de extra raadsvergadering van donderdag in Zaandam doet verslaggever Sam Trompert vloggend en bloggend verslag vanuit Poelenburg.

Met grote woorden komen we in elk geval niet ver. „Leiders moeten geen emotie tonen, die moeten problemen oplossen. En die problemen los je op door in gesprek te gaan. Ga jij in gesprek met iemand die je net nog ’tuig’ heeft genoemd?”

