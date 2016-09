Smokkelaar op Schiphol verstopt cocaïne in banden van scootmobiel

Foto: Facebook Koninklijke Marechaussee

SCHIPHOL - Op Schiphol is een 40-jarige man uit Curaçao aangehouden op verdenking van drugssmokkel. De Koninklijke Marechaussee meldt dinsdag dat de verdachte twee kilo cocaïne in zijn scootmobiel had zitten.

Door Jan Balk - 13-9-2016, 11:15 (Update 13-9-2016, 11:17)

De Koninklijke Marechaussee meldt op Facebook dat de verdachte donderdag bij aankomst op Schiphol door de Douane werd gecontroleerd. Zijn ingecheckte bagage, waaronder een scootmobiel, werd eveneens onderzocht.

Hierbij viel een afwijking aan de banden op. In beide banden trof de Douane vervolgens cocaïne aan. De verdachte zit vast en de drugs zijn in beslag genomen. De zaak wordt verder onderzocht.