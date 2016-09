Op het podium van Poelenburg

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE De bekogelde auto van PowNed.

„Is het oorlog?” De vraag van een voorbij fietsende buurman brengt een glimlach rond de monden van keuvelende buurtbewoners. Het is kwart voor twee ’s middags en een redelijk grote groep jongeren is niet op school, niet aan het werk, maar bij de supermarkt Vomar. „Ze zijn weer aan de gang hoor.”

Even daarvoor heb ik een boodschap gedaan bij het epicentrum van de Poelenburgse jeugdproblematiek, want dat durf ik dus gewoon. Op dat moment kwam er van het westelijk front, aan de E. Heimansstraat, geen nieuws. Een broodje later is de sfeer compleet omgeslagen.

Een aantal cameraploegen, talkshowredacteuren en schrijvende journalisten zijn uit de coulissen gestapt en staan nu in het volle zonlicht op het plein. De show begint: schelden, schreeuwen, toeteren. Een groep kinderen bekogelt een ploeg van PowNed met eieren en ’weer is het onrustig in Poelenburg’.

Journalisten voelen zich het liefst de toeschouwer met de beste plek in de zaal, maar vaak spelen we een eigen rol op het podium. Al zijn we niet de enige nieuwsgierigen.

Even verderop staat bijvoorbeeld een 75-jarige man met zijn fiets aan de hand. „Ah, daar is mijn vrouw. Die wou even kijken”, zegt hij terwijl ze komt aangefietst. „Nou, nou, nou!”, laat ze haar man weten. Net als dit echtpaar zijn er meer dagjesmensen in Poelenburg.

Ging de storm van aandacht maar vast liggen, dan konden we bouwen aan een oplossing, denkt Erwin Stam (47). Stam is de vriendelijke beheerder van buurthuis de Poelenburcht, dat zijn eigen geschiedenis heeft met hangjeugd. Een permanente plek voor jongeren komt er niet meer, daarvoor is er te veel gebeurd. Toppunt: een gegijzelde jongerenwerker.

„Maar met het gros van de jongeren valt echt te praten”, zegt hij aan een openbaar zitje - een van de vele die Poelenburg rijk is - dichtbij het buurthuis. Als het buurthuis een rol kan spelen in het oplossen van de jongerenproblematiek staat Stam vooraan. De harde kern van raddraaiers bestaat maar uit een mannetje of zeven, meer zijn er niet.

„Heel Nederland roept nu om een keiharde aanpak, maar ik ben er niet van overtuigd dat dat de juiste weg is. We moeten kijken naar het onderliggende probleem. Werkloosheid onder jongeren bijvoorbeeld.” En zo denken meer Poelenburgers, weet Stam. Een enorme politiemacht maakt Poelenburg niet beter, maar dat is wat wel wat Het Volk wil. Keihard aanpakken, voor de bühne.