Het dilemma van Poelenburg

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE Extra cameratoezicht moet voorkomen dat het uit de hand loopt in Poelenburg

„Ik moet mezelf echt dwingen om niet racistisch te worden. Dat is soms moeilijk.” Deze Zaankanter is net iets te vaak uitgescholden voor kankerhomo. Door jongens met Turkse wortels, vermoedt hij. In elk geval waren het allochtonen. Hij voelt zich lang niet altijd veilig, vertelt hij thuis, aan de rand van Poelenburg. Daarom wil hij niet met zijn naam in de krant.

Door Sam Trompert - 14-9-2016, 20:30 (Update 14-9-2016, 20:30)

Stoppen met bezuinigingen op de gezondheidszorg, politie en het onderwijs, is zijn oplossing. „Dat zijn de pijlers onder onze samenleving. Als dat niet goed zit, ontstaat een cultuur van angst. Ik heb nu vooroordelen, vroeger eigenlijk niet.” Immers, zelf zegt ie tegenwoordig ook wel eens ’iets beledigends’, als hij wordt uitgescholden.

Wat steekt is de in zijn ogen lakse houding van politie en politiek. Toen hij in de krant las dat burgemeester Geke Faber van Zaanstad opriep aangifte te doen bij overlast, brak er iets. Geregeld probeerde hij juist dat te doen, maar werd hem dat uit zijn hoofd gepraat. „Een wijkagent zei tegen me: ja meneer, dit zijn andere culturen. Daar moet u maar rekening mee houden.” Hij pleit nu voor een harde aanpak. Begrijpelijk.

Andere Poelenburgers zijn ook kritisch op het politieoptreden van de maanden voorafgaand aan deze week. „Ze surveilleerden wel, maar bleven in de auto. Daar krijg je raddraaiers niet mee weg”, vertelt iemand in de straat naast de Vomar. „Uitstappen, handelen!”

Dat is wat agenten nu doen. Politiewagens rijden af en aan. Wie op de stoep loopt, al dan niet te klooien, ontkomt niet aan het oog van de extra camera’s die gistermiddag geïnstalleerd zijn.

Een groep kinderen staat in de middagpauze bij elkaar te klitten. Als ik langsloop moet ik eerst verantwoorden dat ik niet voor Powned werk. Daarna moet ik verklaren geen agent in burger te zijn. Dat overkomt me later nog een paar keer.

Een passerende diender (geüniformeerd) spreekt de kinderen streng toe. Een jochie van een jaar of 8 mag niet met zijn fiets op de rijbaan staan. Het kind onderneemt niet direct actie. „Je hoort me toch?”, zegt de agent terwijl hij kwaad op het joch af komt. Het gaat hem niet snel genoeg. „Zie je, gelijk zo agressief”, analyseert een vriendje. „Er is toch niks aan de hand, jongen?”

Hij mag inderdaad niet met z’n fiets op de rijbaan staan, ook voor zijn eigen veiligheid. Maar is dit dan het ’tuig van de richel’ dat in het gareel moet komen? Een hels dilemma, agent zijn in Poelenburg.