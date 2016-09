Kinderen en dementerenden ingezet voor testen medicijnen

LEIDEN - Een Nederlands testinstituut voor geneesmiddelen gaat jonge kinderen, ouderen met dementie en psychiatrische patiënten inzetten om uit te zoeken of de medicijnen helpen en of ze geen ernstige bijwerkingen veroorzaken. Dat zegt Adam Cohen, directeur van het instituut Centre for Human Drug Research (CHDR) in Leiden.

Cohen doet zijn uitlatingen in een interview met het Pharmaceutisch Weekblad, dat vrijdag verschijnt.

Tot nu toe zijn op deze groepen mensen niet of nauwelijks proeven gedaan. Geneesmiddelen worden doorgaans vooral getest op jonge, gezonde mannen. Op het testen van medicijnen met mensen die niet wilsbekwaam zijn zat altijd een enorm taboe. Maar wettelijk mag het wel.

„Hoe realistischer de patiënt, des te moeilijker die bereikbaar is. Met de oude aanpak komen eventuele problemen met geneesmiddelen niet naar boven. Daardoor kunnen we ook voor hen betere medicijnen ontwikkelen”, zegt Cohen.

Tientallen jonge proefpersonen gaan nieuwe middelen testen voor huidziekten, zoals acne en eczeem. „Ook zijn we begonnen met het testen van een middel tegen de ziekte van Alzheimer bij gezonde mensen van 25 jaar. Daarna zullen we dat doen bij gezonde mensen van zeventig jaar, dan bij mensen met lichte geheugenproblemen en uiteindelijk bij patiënten met de ziekte van Alzheimer”, zegt de directeur van CHDR.

Cohen hoopt eind dit jaar bij hondeerd proefpersonen de veiligheid en werkzaamheid van medicijnen te onderzoeken.