Faber mag blijven in Zaanstad

ZAANSTAD - „Er is altijd een gevoel van opluchting als je een motie van wantrouwen overleeft, al had ik niet verwacht dat deze zou worden aangenomen.” Dat zegt burgemeester Geke Faber van Zaanstad, na afloop van de extra raadsvergadering over de problematiek in de wijk Poelenburg.

Door Sam Trompert - 16-9-2016, 2:13 (Update 16-9-2016, 2:13)

Oppositiepartijen POV en Democratisch Zaanstad dienden de motie in. Zij waren de enige partijen die uiteindelijk het vertrouwen in de burgemeester opzegden.

Faber noemde de motie ’onterecht’, naderhand. „Het kan altijd beter”, maar wat haar betreft heeft het gemeentebestuur de problemen in Poelenburg adequaat het hoofd geboden. Verwijten over ’te laat’ optreden sloeg ze in de wind.

Juliëtte Rot (Democratisch Zaanstad), initiatiefneemster van de motie, reageerde gelaten. „Ik heb gedaan wat ik moest doen. Nu gaan we verder.”

Hardnekkige problemen

Faber blijft dus nog even burgemeester van Zaanstad. Op 1 december vertrekt ze alsnog, maar die datum stond al gepland. „De problemen in Poelenburg zijn hardnekkig”, wil ze haar opvolger meegeven. Ze adviseert hem of haar oog te hebben voor de problemen ’achter de voordeur’ en begeleiding te bieden aan mensen die dat nodig hebben. En hard op te treden wanneer dat nodig is.