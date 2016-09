Castricumse Reddingsbrigade heeft als eerste een reddingsrobot [video]

Emily heeft haar werk gedaan. De drenkeling is gered. De brigade kan weer 'inpakken'.

CASTRICUM - Ze is sterk, supersnel en vrijwel onverwoestbaar. Vrijdag had ze zeker tien mensenlevens gered als haar reddingsactie op zee geen demonstratie was geweest. Emily, de waterrobot, kan zelfs drenkelingen uit een extreem sterke stroming redden. De Castricumse Reddingsbrigade is de eerste in Nederland die met haar mag werken.

16-9-2016

Emily de robot lifeguard heet officieel Emergency Integrated Lifesaving Lanyard en is eigenlijk een ’slimme’ reddingsboei die je op afstand kunt bedienen. Als je haar door de golven ziet klieven, doet ze je denken aan een fors uitgevallen radiografisch bestuurbare boot.

Raoul van Eijk Emily doorklieft de golven.

Al is dat een tikkie oneerbiedige vergelijking, want de ontwikkeling nam ruim 10 jaar in beslag. Mede dankzij de nieuwe drone-technologie kwam er een doorbraak in dat proces. In Emily zit superieure techniek verstopt die de VS gebruikten bij de drone-aanvallen in Irak.

Lennaert Zonneveld ontdekte de Amerikaanse rescue-robot na wat surfen op internet. ,,Ik legde contact met de uitvinder en nu mogen we Emily een jaar lang als voorbeeld gebruiken. Andere hulpverleners en reddingsbrigades kunnen bij ons komen kijken wat er allemaal mogelijk is met Emily.’’

Eigen foto Anthony Mulligan en Lennaert Zonneveld.

Anthony Mulligan, uitvinder van het nieuwe reddingsmiddel, demonstreerde vrijdag dat Emily met haar 35 kilometer per uur veel sneller is dan een zwemmende redder. Uit meerdere kustplaatsen waren hulpverleners komen kijken.

Emily, uitgevoerd in knallende oranje, gele en rode kleuren, is iets meer dan een meter lang. Ze is gemaakt van aramide (beter bekend onder de merknaam Kevlar) en composiet en daardoor vrijwel onverwoestbaar. Afhankelijk van het model is ze uitgerust met een camera en intercom om met de slachtoffers te communiceren.

Lennaert: ,,Soms denk je dat een kitesurfer in nood verkeert, maar dan blijkt dat hij bezig is een touwtje van zijn zeil te knopen. Dat zie je van een grote afstand niet. Dankzij Emily rukken we in zo’n geval niet meer voor niets uit.’’

PR Aan het werk Emily.

Hij ziet veel potentie: ,,Bij een reddingsactie zijn de eerste drie minuten cruciaal. Emily kan in 15 seconden bij het slachtoffer zijn. Dat geeft de redders net iets langer tijd om over hun strategie na te denken voordat ze die levensgevaarlijke situatie in duiken. Dan kun je in plaats van te zwemmen de jetski gebruiken, bijvoorbeeld.’’

Zo wordt met de komst van Emily het redden van mensen uit een mui of in de buurt van een golfbreker veel eenvoudiger maar bovenal veiliger. ,,Hightech gereedschap dus.’’ Op 1 accu kan de reddingsrobot, afhankelijk van de omstandigheden, tussen de 5 en 10 uur uitrukken. ,,De accu vervang je in hooguit twee minuten.’’

Volgens ingenieur Anthony Mulligan is Emily niet alleen op zee in te zetten. ,,Ze doet het ook goed op de Amsterdamse grachten. Als een roofovervaller zijn pistool in het water gooit, kan Emily, als ze met de juiste apparatuur is uitgerust, het wapen opsporen.’’

Hij vernoemde zijn vinding naar het vriendinnetje van zijn dochter. ,,Het kind werd door een idioot doodgereden en is maar 13 jaar geworden. Nu redt ze met haar naam levens over de hele wereld. Dit jaar is Emily ook al getest bij de redding van tientallen Syrische vluchtelingen.’’

(App-gebruikers zien een video hier)