Van zandzakken tot social media bij Rode Kruis

Foto Rien Floris Operationeel leider van het Rode Kruis Han Pelster Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Vrachtwagens vol met tenten, zandzakken zelfs, evenemententassen, brancards, rolstoelen en natuurlijk blaarbehandelingssets.

Door Rien Floris - 18-9-2016, 17:56 (Update 18-9-2016, 18:05)

Scholengemeenschap Pascal Zuid in Zaandam is tijdens de Dam tot Damloop het zenuwcentrum van het Rode Kruis. Hier zit het commando dat veertien vaste EHBO-posten, bikers, een motorambulance bij de fietsclassic en loopteams van de EHBO aanstuurt.

Han Pelster uit Deventer is de operationeel leider van 270 EHBO’ers die hier - geheel vrijwillig - werken. Over het algemeen gespecialiseerde evenementenvrijwilligers. En de Dam tot Damloop is een evenement van ongekende grootte met over twee dagen 88.000 deelnemers en dan hebben we ook nog de tienduizenden toeschouwers, waar de EHBO’ers voor in actie komen. ,,Ja, dit is wel even iets anders dan de lokale braderie’’, zegt Pelster in de meldkamer waar portofoonverkeer tussen de posten wordt geregeld. Maar er is meer. Een speciaal team houdt de social media in de gaten om te zien of er wordt getwitterd over eventuele slachtoffers of calamiteiten. ,,We houden het weer in de gaten en kijken ook rondom Zaandam of daar dingen gebeuren waar we rekening mee moeten houden.’’

Behalve EHBO’ers is er ook een team van de Rode Kruis Medische Dienst; artsen en verpleegkundigen die paraat zijn om te assisteren. ,,Helaas kunnen we niet alles zien, voorkomen en weten, maar we doen ontzettend onze best om alles in goede banen te leiden.’’ Zelfs met stroomuitval is rekening gehouden. Een aggregaat en twee mobiele commandoposten staan de hele dag paraat.