AIVD mag alle Appjes lezen

Alles is geoorloofd in de strijd tegen de terreur. Dus ook het lezen van berichten van WhatsApp, Telegram en Signal. Die berichtjes worden nu versleuteld met ’end-to-end-encryptie’, onleesbaar voor inlichtingendiensten. De terreurdreiging is nog nooit zo hoog geweest dus wil AIVD baas Rob Bertholee dolgraag kunnen meelezen. Vooral de berichtjes die lieden versturen die door de AIVD als een bedreiging worden gezien. Privacy is belangrijk, maar als je slachtoffer wordt van een aanslag geef je die privacy maar wat graag op. Geef de AIVD de sleutel om de geheime Appjes te kunnen ’meelezen’.