Dakota over water naar Aviodrome

foto michel van bergen

SCHIPHOL - De Dakota 'Doornroosje' is dinsdagmiddag succesvol met een dieplader vanaf de hangaar 10 naar een ponton in de Ringvaart gebracht. Via de Ringvaart gaat het transport dinsdagavond dwars door Amsterdam (vanaf de Nieuwe Meer naar het IJ) en dan door naar Almere.

Door Frans van den Berg - 27-9-2016, 16:28 (Update 27-9-2016, 16:46)

Woensdag vaart het geheel via een binnenwater door richting Aviodrome bij Lelystad, zodat alleen het laatste tijdje over de weg hoeft. ,,Het transport ging prima.

Problemen bij het transport van de #Dakota. Ze krijgen hem niet goed op het ponton. Kraan lijkt te kort. pic.twitter.com/4EWHHF9WlV — Koen Peeters (@koenpeeters) 27 september 2016

Het vliegtuig staat op zijn eigen wielen op het dek. De vleugels hadden we eraf gehaald en die liggen ook op de boot. Na een oproep hebben we dertig matrassen gekregen die we gebruiken om te voorkomen dat de vleugels beschadigen'', laat Raymond Oostergo van het Aviodrome weten.

Aviodrome heeft de kapotte Dakota van de DDA overgenomen. De DDA is zelf bezig met een verhuizing van de spullen en het andere toestel naar het vliegveld Lelystad. Het Aviodrome gaat van de kapotte Dakota de motor vervangen en het toestel daarna in het museum neerzetten en gebruiken voor luchtshows.