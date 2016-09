Afvoer kernafval Petten ’onhaalbaar’

PETTEN - Het afvoeren van de circa 1600 vaten historisch nucleair afval van Petten naar Zeeland is volgens NRG - de exploitant van de Hoge Flux Reactor in Petten - financieel onhaalbaar. Dat meldt de NOS.

De NOS meldt op basis van ’bronnen’ dat de Tweede Kamer eind deze week wordt ingelicht over de problemen met het kernafval dat onder de grond ligt opgeslagen.

Halverwege de jaren tachtig besloot de politiek dat al het kernafval in Nederland centraal moet worden opgeslagen. Gekozen werd voor het Covra in Zeeland. Maar NRG werd hierdoor met grote financiële problemen opgezadeld. De 1600 vaten kernafval die de afgelopen decennia zijn opgespaard zouden aanvankelijk voor honderden jaren in de bodem bij Petten worden opgeborgen.

Volgens de NOS heeft NRG de hele afvoeroperatie voor 100 miljoen euro in de boeken staan. Een last die het dochterbedrijf van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) niet kan dragen. Het is de vraag of er meer geld komt vanuit Den Haag voor het afvoeren van het afval.

82 miljoen

NRG verkeert al geruime tijd in financiële problemen. Zo moet het bedrijf nog een lening van 82 miljoen euro terugbetalen aan het Rijk. Deze lening was noodzakelijk nadat de ruim vijftig jaar oude reactor enkele jaren geleden geruime tijd buiten bedrijf moest worden gesteld nadat er defecten waren geconstateerd. Hierdoor liep NRG veel inkomsten mis. In de reactor worden onder meer medische isotopen geproduceerd die worden gebruikt bij de behandeling van kankerpatiënten.