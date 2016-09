’Eigen bordeel goedmakertje’

Foto Anne van Zantwijk Yvette Luhrs.

AMSTERDAM - Amsterdamse prostituees kijken met een scheef oog naar de pandjes die nu op de Wallen worden verbouwd tot ’My Red Light’, een bordeel waar sekswerkers vanaf mei zelf de baas zijn. ,,Een goedmakertje van de burgemeester voor alle ramen die zijn gesloten’’, zegt Yvette Luhrs van sekswerkersorganisatie Proud.

Door Rien Florisr.floris@hollandmediacombinatie.nl - 28-9-2016, 12:07 (Update 28-9-2016, 12:13)

Donderdag wordt het raamprostitutiebedrijf (veertien werkplekken in vier panden) officieel gepresenteerd als het eerste seksbedrijf in Nederland en Europa waarin sekswerkers zelf de dienst uitmaken. Burgemeester Eberhard van der Laan is er...