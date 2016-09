Binnenkijken in je lijf

Foto Ella Tilgenkamp Skeletten en longen op sterk water vormen een ensemble in een vitrine over TBC.

Enig idee hoe je hart er uitziet? Hoe klein je was als embryo? Of hoe je meniscus in elkaar zit en waarom opa krom groeide? Kom naar het Museum Vrolik in het AMC. Daar kun je via de collectie skeletten, organen en preparaten een beetje bij jezelf naar binnen kijken.

Door Rien Floris - 29-9-2016, 18:18 (Update 29-9-2016, 18:18)

Het Museum Vrolik is het museum van de mens. De normale én de afwijkende bouw en ontwikkeling van het menselijk lichaam staan hier centraal in een verzameling die is opgebouwd sinds de...