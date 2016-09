Nieuw wapen tegen internetoplichters

Foto ANP Banken controleren niet meer of naam en nummr overeenkomen wat tot fraude kan leiden.

WORMER - De website naamnummercontrole.nl wordt een nieuw wapen in de strijd tegen internetoplichters die wel cashen, maar niks leveren. Namen en banknummers kunnen hier worden gecontroleerd, iets wat banken niet meer doen. Het systeem is ontwikkeld door Derk Dukker en Marcel Trik uit Wormer.

Door Rien Floris - 30-9-2016, 14:14 (Update 30-9-2016, 14:15)

Betaalvereniging Nederland is voorzichtig optimistisch over dit commerciële initiatief. De Consumentenbond vindt dat deze taak bij de banken moet blijven liggen. ,,Het is van de zotte dat je voor goed betalingsverkeer naar een ander moet dan je...