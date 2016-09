40 miljoen voor opruimen nucleair afval Petten

PETTEN - Het kabinet stelt 40 miljoen euro beschikbaar voor het verwerken en het afvoeren van het historisch radioactief afval dat op het terrein van NRG in Petten ligt opgeslagen. NRG had aangegeven de opruimkosten niet te kunnen betalen.

Op het terrein in Petten liggen tussen de 1600 en 1700 vaatjes met nucleair afval. Afgesproken is dat dit afval - deels afkomstig uit de Hoge Flux Reactor - wordt afgevoerd naar Zeeland.

De afgelopen week werd duidelijk dat NRG de hoge kosten die hiermee zijn gemoeid, niet kon opbrengen. Minister Kamp is er van overtuigd dat de 40 miljoen euro voldoende is om de nucleaire activiteiten van NRG te kunnen voortzetten en dat het bedrijf kan blijven voorzien in de levering van medische isotopen aan patiënten wereldwijd.

Het kabinet heeft ook besloten dat de nucleaire activiteiten van NRG worden gesplitst van de overige onderdelen van moederbedrijf ECN.

Het duurzame energieonderzoek van het Energieonderzoek Centrum Nederland wordt per 1 januari 2018 samengevoegd in een nieuw onderzoekscentrum voor energie-innovatie van TNO. Het onderzoek en advies dat ECN uitvoert als ’rekenmeester’ van het kabinet op het gebied van energiesubsidies, de Nationale Energieverkenning en diverse beleidsmaatregelen wordt ondergebracht bij het Planbureau voor de Leefomgeving.