Kustplaatsen hadden warmste september ooit

Foto ANP Badgasten op het strand tijdens de warmste 25 september ooit gemeten sinds 1901 toen de eerste officiÎle meting werd gedaan.

DE BILT - Deze septembermaand was warm, maar brak in De Bilt geen records. Dat gold wel voor de meetpunten langs de kust, meldt weerbureau Weerplaza vrijdag.

Door ANP - 30-9-2016, 16:07 (Update 30-9-2016, 16:20)

Bij het hoofdkantoor van het KNMI in De Bilt was het in de septembermaanden van 1999 en 2006 gemiddeld warmer dan afgelopen maand.

Maar Hoek van Holland, Wijk aan Zee, Vlieland, Den Helder, Lauwersoog, Westdorpe, Stavoren, Terschelling en Vlissingen beleefden de warmste september sinds het KNMI op die locaties is begonnen met meten. Vlissingen spande de kroon met een gemiddelde temperatuur van 19 graden.

De afgelopen maand was verder extreem zonnig: gemiddeld 216 uur zonneschijn tegen normaal 143 uur. Ook was het erg droog. Er viel gemiddeld 24 millimeter neerslag waar 74 millimeter normaal is.