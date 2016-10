Van wie zijn de kostbare kunstvoorwerpen uit de Krim?

Archieffoto Getouwtrek over de Krim-collectie die in 2014 in ons land was te zien.

Van wie is de extreem kostbare kunst uit De Krim? Van Oekraïne of van de vier musea die de schatten uitleenden aan het Amsterdamse Allard Pierson Museum (APM)? Woensdag 5 oktober wordt in de rechtbank van Amsterdam over deze bijzonder ingewikkelde zaak gesproken. Wat speelt er ook al weer precies?

Door Nancy Ubert - 3-10-2016, 15:15 (Update 3-10-2016, 15:15)

Waarmee is het allemaal begonnen?

Supertrots was de museumdirectie toen op 6 februari 2014 de expositie 'De Krim, goud en geheimen van de Zwarte Zee' werd geopend. Niet eerder had Oekraïne zoveel archeologische topstukken uitgeleend. De voorwerpen dateren van 500 voor tot 500 na Christus.

Wat ging er mis?

Terwijl de tentoonstelling in de periode februari-augustus 2014 volop werd bezocht, annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim. Niet snel daarna kreeg het Amsterdamse museum te maken met twee kijvende partijen die de kunstvoorwerpen na afloop van de expositie wilden (terug)hebben: de musea op de Krim en Oekraïne.

Wat zijn de standpunten?

De Krim-musea vinden dat de uitgeleende collectie hun toebehoort. Oekraïne heeft destijds immers het beheer van de schatten aan de vier musea overgelaten. En daarmee zijn de kunstvoorwerpen - waaronder Chinese lakdoosjes, sieraden en aardewerk en topstukken als een zwaardschede en een pronkhelm - in hun optiek eigendom van de autonome republiek De Krim.

Oekraïne erkent de Krim niet als nieuwe zelfstandige staat en benadrukt dat het schiereiland bij haar hoort. Daarom moet het Krim-goud aan Oekraïne overgedragen worden De schatten zijn staatseigendom en worden in Kiev terugverwacht. Dat Rusland de Krim heeft bezet, wordt internationaal ook als een ’onrechtmatige daad’ gezien.

Wat vindt het Allard Pierson Museum en nu zelf van?

Het APM voelt zich ,,geconfronteerd met conflicterende aanspraken’’. Al in augustus 2014 liet het museum weten dat het daarom geen keuze durfde te maken. Daarom werden de betwiste objecten veilig opgeslagen, hetgeen het APM een fortuin kost. Daarop begonnen de vier musea op de Krim een juridische procedure. Vervolgens sloot Oekraïne aan. Nu, twee jaar later, laat het museum via een persbericht weten dat het nog steeds niet kan bepalen wie de rechthebbende is en aan wie de objecten geretourneerd moeten worden. Omdat de zaak onder de rechter is, onthoudt het Allard Pierson Museum zich verder van commentaar.