Een nieuw mens met een vlekje

Verwacht je een kind met een hazenlip? Dan kun je de zwangerschap laten afbreken. Robert-Jan Galjaart heeft dat in de 25 jaar dat hij als klinisch geneticus werkt maar twee keer meegemaakt. Hij denkt dan ook niet dat met de komst van de NIP-test het aantal abortussen van een ’foetus met een vlekje’ extreem toeneemt.

Door Tekst: Nancy Ubert - 3-10-2016, 15:52 (Update 3-10-2016, 15:52)

„Sinds 1970 zijn we al bezig met prenatale screening. En nu laait de discussie over de maakbaarheid van de mens weer in alle hevigheid op. Weten dat...