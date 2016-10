Plastic afvalscheiding ’bedroevend slecht’, zegt milieulobby

FOTO Ella Tilgenkamp In de winter van 2009 werd de Plastic Heroes-campagne gelanceerd. Hier gebeurde dat in Graft de Rijp.

HAARLEM - „Plastic afval kun je beter scheiden. Dat weet toch iedereen?” Zo luidt de slogan van Plastic Heroes, een systeem voor het gescheiden inzamelen van plastic afval. Het systeem werkt ’bedroevend slecht’, stelt Recycling Netwerk in een brief aan de Tweede Kamer.

Door Sam Trompert - 5-10-2016, 16:28 (Update 5-10-2016, 16:29)

Dus, stop maar met het scheiden van plastic afval? Integendeel. Consumenten moeten juist veel meer scheiden, vindt Recycling Netwerk. Hoewel het allemaal plastic is, is het ene plastic yoghurtbakje het andere plastic boterhamzakje niet. Als je dat allemaal op één hoop gooit en probeert te recyclen levert dat plastic van te lage kwaliteit op. Daarom blijven bedrijven en consumenten gebruik maken van ’nieuw’, vers plastic, in plaats van gerecycled materiaal.

Verpakkingsindustrie achter Plastic Heroes

Veel gemeenten in Noord- en Zuid-Holland werken met het systeem van Plastic Heroes (zie kader). Plastic Heroes is een initiatief van het Afvalfonds Verpakkingen, een brancheorganisatie waarin bedrijven uit de verpakkingsindustrie vertegenwoordigd zijn. Sinds 2013 is het Afvalfonds Verpakkingen verantwoordelijk voor het inzamelen van al het verpakkingsmateriaal, ook plastic.

Recycling Netwerk is op zijn beurt een samenwerkingsverband van een aantal natuur- en milieuorganisaties, zoals Greenpeace en Milieudefensie. Volgens hen levert het Plastic Heroes-systeem te weinig op. Zo stelt Van Duin dat in 2013 slechts 19 procent van het plastic afval gerecycled werd, zo’n 50 miljoen kilogram.

Andere rekenmethode

Het bedrijfsleven en de milieulobby gebruiken echter een andere rekenmethode. Een woordvoerder van het Afvalfonds stelt dat het gerecyclede plastic twee keer zoveel is, 104 miljoen kilogram. Dat is ook bekrachtigd door een inspectierapport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. „Het Plastic Heroes-systeem is dus uiterst succesvol”, aldus de woordvoerder.

De cijfers waar de milieulobby zich op baseert komen in elk geval beter van pas bij het pleidooi voor statiegeld. Recycling Netwerk maakt zich al een tijd sterk voor de uitbreiding van de statiegeldregeling. Nu geldt die alleen voor grotere plastic frisdrankflessen, maar ook op halve liter-flesjes en ander plastic afval zou statiegeld geheven moeten worden, vindt zij. Op die manier worden consumenten geprikkeld hun afval gescheiden in te leveren, waarna het apart verwerkt kan worden.

Pfand is ’te duur’

Dat gebeurt bijvoorbeeld in Duitsland, waar ook op kleine petflessen en blikjes een zogenoemde pfand (statiegeld) zit. Volgens de woordvoerder van het Afvalfonds moeten we daar in Nederland juist niet aan beginnen. „Het centraal inzamelen en sorteren van al het afval is efficiënter. Dan hoef je consumenten ook niet te belasten met een hoop afvalbakken voor allerlei plastics.” Uitbreiding van het statiegeld is volgens hem ’te duur’.