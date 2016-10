In Holland zaterdag open dag

HAARLEM - Bij Hogeschool Inholland kan iedereen morgen (zaterdag 8 oktober) tussen 10 en 14 uur binnenlopen voor informatie.

Inholland heeft vestigingen in onder andere Haarlem, Amsterdam, Alkmaar en Den Haag. Met de open dagen willen de scholen eindexamenleerlingen en doorstromers helpen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding.

De hogescholen van Leiden en Amsterdam hebben hun open dagen op 5 november.

In het middelbaar beroepsonderwijs is het College Hilversum de eerste met een open dag op 25 oktober. Het ROC Leiden volgt op maandag 7 november, Regio College Zaandam op 16 november, het mbo College Airport in Hoofddorp op 22 november, op 28 november het Nova College in Haarlem, Hoofddorp, IJmuiden en Beverwijk, op 29 november het ROC Kop van Noord-Holland en op 20 januari het Horizon College. Bij het Nova College heeft alleen de Cios-opleiding pas op 4 februari een open dag.

De meeste scholen hebben overigens dit schooljaar meerdere open dagen.