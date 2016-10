Wadden, Hollandse Duinen, Heuvelrug en Nieuw Land genomineerd

Het Waddengebied, de Hollandse Duinen, de Heuvelrug en Nieuw Land zijn genomineerd voor de verkiezing van Mooiste Natuurgebied van Nederland.

Door Frans van den Berg - 10-10-2016, 19:30 (Update 10-10-2016, 19:30)

Het Nederlandse volk gaat zelf uitmaken welke drie gebieden straks de titel Mooiste Natuurgebied van Nederland krijgen. Tot maandag 31 oktober 13 uur kan worden gestemd via de site www.mooistenatuurgebied.nl

Voor de verkiezing waren twintig plannen ingediend. De jury heeft er dertien genomineerd: twaalf in Nederland en één op het overzeese Saba. De drie winnaars krijgen ieder drie ton om te investeren in kwaliteitsverbetering van hun gebied. Ook worden ze de komende jaren in binnen- en buitenland gepromoot als iconen van de Nederlandse natuur.

In Noord-Holland had ook het nationaal park Zuid-Kennemerland zich ingeschreven, maar die viel af. Toch is gedeputeerde Jaap Bond (provincie Noord-Holland) tevreden.

,,Ik ben er heel trots op dat twee van de drie Noord-Hollandse Nationale Parken genomineerd zijn! In onze sterk verstedelijkte provincie werken we hard aan de balans tussen wonen, werken en gezond leven. Onze veelzijdige natuur draagt daar enorm veel aan bij. Het is niet voor niks dat er jaarlijks miljoenen toeristen op deze unieke parken af komen. De natuur is immers overal en van iedereen!”