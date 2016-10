Transavia worstelt met seksrel in cockpit

Foto ANP

SCHIPHOL - Transavia zit hevig in zijn maag met een slepende seksrel. Een vrouwelijke purser zou het onder werktijd regelmatig hebben aangelegd met collega's, wat zelfs tot intimiteiten in de cockpit zou hebben geleid.

Door onze verslaggever - 11-10-2016, 7:57 (Update 11-10-2016, 8:01)

Een kort geding moet nu voorkomen dat de bedrogen echtgenoot de escapades tot in detail openbaar maakt. De 45-jarige stewardess zou in de crewruimte en tijdens hotelovernachtingen op diverse bestemmingen, seks hebben gehad met onder andere piloten. Over haar liefdesavonturen hield ze een digitaal dagboek bij op haar computer. Toen haar echtgenoot dit onder ogen kwam, ontstak hij in woede en zinde op wraak.

De Haagse rechter moet op 24 oktober achter gesloten deuren voorkomen dat hij deze intieme fragmenten naar buiten brengt. Het gaat niet alleen over de reputatie van de purser, ook de namen van de veelal getrouwde piloten dreigen op straat te komen liggen.

De stewardess wordt in haar rechtsgang gesteund door Transavia. De vakantievlieger is er alles aan gelegen om de seksuele misstanden binnenskamers te houden. De wens is dan ook dat de klokkenluider via het kort geding definitief de mond wordt gesnoerd.

De rel is binnen Transavia al maanden het gesprek van de dag. De directie heeft iedereen opgeroepen zijn mond te houden. ,,Wij hebben kennis genomen van deze signalen. Die nemen wij uiterst serieus. Uit intern onderzoek blijkt dat de veiligheid van passagiers geen gevaar heeft gelopen", aldus een woordvoerster.

De direct betrokkenen willen geen commentaar geven.