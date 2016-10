Drukkere herfstvakantie op Schiphol

SCHIPHOL - Schiphol verwacht in de herfstvakantie flink meer reizigers dan vorig jaar. De luchthaven gaat uit van zo’n drie miljoen passagiers die vertrekken, aankomen of overstappen.

Door ANP - 11-10-2016, 10:52 (Update 11-10-2016, 11:14)

Dat is 12 procent meer dan in deze periode in 2015.

Komende vrijdag worden de meeste mensen verwacht, ongeveer 208.000. Dit is de eerste vakantiedag in de regio's noord en midden. Schiphol adviseert reizigers op tijd te vertrekken en thuis al online in te checken.

De populairste zonbestemmingen deze herfst zijn Turkije (Antalya), Gran Canaria en Tenerife. Hoewel Turkije nog altijd op nummer 1 staat, nam het aantal passagiers wel 18 procent af ten opzichte van 2015. In het land vond afgelopen zomer een mislukte couppoging plaats.

Het aantal reizigers dat voor Lanzarote en Kaapverdië kiest, is maar liefst 50 procent hoger dan tijdens de vorige herfstvakantie.