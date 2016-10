Regenboogvlag in top bij provinciehuis

Haarlem Joke Geldhof heeft bij het provinciehuis in Haarlem de regenboogvlag gehesen. De gedeputeerde van de provincie Noord-Holland deed dit in het kader van de ’Coming out’ dag.

,,Vol overtuiging hijs ik de regenboogvlag hoog in de top voor ons Provinciehuis!’’, zei Geldhof over de vlag die volgens haar symboliseert dat je trots kunt zijn op wie je bent.

,,Voor de mensen die het betreft is het iedere dag ‘Coming out’ dag. Wij willen die mensen ondersteunen want als provincie staan wij voor sociale acceptatie van iedereen, ongeacht wie of wat je bent!”